Movida e minicar, pugno duro della polizia: multe e sequestri. Controlli anche nei locali

E’ stato un venerdì sera di controlli quello appena trascorso a Latina con gli uomini della Squadra Volante impegnati insieme ai colleghi della Polizia Stradale e del Reparto Prevenzione Crimine Lazio in un servizio straordinario che ha interessato le vie della movida senza però trascurare le periferie.

Nel corso delle attività, sono state controllate oltre 100 persone, più di 80 veicoli – di cui una trentina di minicar - e sono state elevate numerose sanzioni per violazioni al codice della strada. Tre veicoli, privi della copertura assicurativa, sono stati sequestrati amministrativamente, mentre per un ciclomotore si è proceduto a sequestro penale poiché di sospetta provenienza furtiva. Sono state contestate anche violazioni per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e nei confronti di alcuni conducenti sono stati eseguiti test volti ad accertare l’eventuale assunzione di sostanze alcoliche.

Nel corso dell’attività della polizia, è stato inoltre sanzionato il titolare di un’attività commerciale del centro cittadino, dove era in corso una festa con musica ad alto volume e con i partecipanti che non rispettavano il previsto distanziamento di sicurezza.

Parallelamente, i poliziotti della Divisione Polizia Amministrativa hanno controllato diversi locali notturni del capoluogo, anche allo scopo di verificare il possesso dei titoli autorizzativi, nonché l’osservanza delle vigenti misure precauzionali di contrasto al Covid-19.

Questo tipo di controlli, fanno sapere infine dalla Questura, saranno ripetuti anche nei prossimi giorni.