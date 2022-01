Paura a Nettuno, precipita un aereo privato: ferite le due persone a bordo

Momenti di paura sono stati vissuti nel pomeriggio di oggi, sabato 15 gennaio, a Nettuno dove un piccolo aereo privato è precipitato in un terreno. A bordo da quanto si apprende erano presenti due persone, un uomo e una donna che sono sopravvissuti e hanno riportato delle ferite.

Da quanto si apprende il mezzo aereo è precipitato in un'area vicina al campo di volo di Nettuno in via delle Grugnole dove era previsto l’atterraggio. Come riporta RomaToday, i due passeggeri a bordo rimasti feriti non sarebbero in pericolo di vita; subito soccorse dagli operatori del 118 sono poi state trasportate in ospedale.

Sul posto oltre ai sanitari sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Anzio che stanno svolgendo tutti gli accertamenti utili a capire quanto accaduto e a risalire alle cause dell’incidente.