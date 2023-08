Accusa un malore in spiaggia, fra i bagnanti atterra l'eliambulanza

Attimi di paura ieri, giornata di Ferragosto, sul litorale di Nettuno. Un uomo di 65 anni che era al mare insieme al figlio ha improvvisamente accusato un malore e ha perso i sensi. I bagnanti hanno dunque lanciato l'allarme e sul posto sono accorsi prima i bagnini, poi i soccorsi del 118.

Come riporta Roma Today, fra le persone che affollavano la spiaggia nel giorno di Ferragosto è anche atterrata un'eliambulanza, lungo la passerella in cemento. L'uomo è stato rianimato sul posto e poi trasportato d'urgenza all'ospedale San Camillo di Roma per le cure del caso.