Accusa un malore mentre fa il bagno in mare: inutili i soccorsi, muore una donna

Un altra tragedia si è consumata nei giorni scorsi sul litorale laziale dove una donna di 60 anni è morta mentre stava facendo il bagno.

E’ accaduto a Nettuno lo scorso mercoledì 19 luglio, nel tratto di arenile antistante via Fratelli Rosselli. Come riporta RomaToday, i primi a notare la donna in difficoltà mentre era in acqua sono stati altri bagnanti che si trovano in spiaggia e che hanno subito lanciato l'allarme.

Nell'immediato sono intervenuti i bagnini che l'hanno portata a riva dove sono iniziati i soccorsi anche con il personale medico del 118. Le manovre di rianimazione, però, sono state tutte inutili. Sul posto sono arrivati anche i militari della guardia costiera. Secondo quanto si apprende la donna avrebbe avuto un malore in acqua. La salma è stata messa a disposizione della famiglia.