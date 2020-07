Aggredisce e picchia la madre: 31enne arrestato. La donna finisce in ospedale

E’ stato arrestato dopo aver aggredito e picchiato la madre, prima in strada e poi a casa. I fatti sono accaduti a Nettuno nel pomeriggio di ieri, mercoledì 29 giugno, e hanno visto protagonista un giovane di 31 anni di origini romene.

Secondo quanto ricostruito dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile intervenuti sul posto, il 31enne, in preda ai fumi dell’alcool, aveva aggredito con violenza sua madre, picchiandola selvaggiamente per futili motivi prima in strada e alla presenza di testimoni, e poi in casa. La donna era stata costretta a fare ricorso alle cure mediche del pronto soccorso dell’ospedale di Anzio dove è stata accompagnata e poi in serata dimessa con una prognosi di 10 giorni per un trauma cranico e varie escoriazioni.

Tempestivo l’intervento dei carabinieri che, oltre ad evitare più gravi conseguenze, hanno fatto luce su un quadro familiare fatto di violenze: da quanto accertato dai militari, da mesi erano frequenti le aggressioni ad opera del 31enne con insulti, minacce e sputi, l’ultima delle quali – unica denunciata – era avvenuta nella serata precedente. Vittima delle aggressioni non solo la madre, ma anche il fratello del 31enne.

Al termine degli accertamenti il giovane è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia ed è stato portato in carcere.