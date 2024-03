Operaio di 60 anni precipita dal tetto di un'azienda e muore

Tragedia nel pomeriggio di oggi ad Aprilia, in via della Meccanica. Un operaio di 60 anni è morto precipitando dal tetto di un'azienda. Da quanto si apprende l'uomo stava effettuando lavori sul solaio di un capannone nella zona industriale di Aprilia, quando, per cause ancora in corso di accertamento, è caduto nel vuoto.

Il volo da diversi metri di altezza non gli ha lasciato scampo e il 60enne è morto sul colpo. Nell'azienda sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri del reparto territoriale che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente.

Intanto, l'amministrazione comunale esprime cordoglio per la morte del lavoratore: "Intendo esprimere vicinanza e cordoglio alla famiglia - sottolinea il sindaco Lanfranco Princip - Le forze dell'ordine faranno chiarezza sulle circostanze che hanno portato alla morte di questa persona, mentre era impegnata nella sua attività lavorativa. Si tratta di una tragedia che ci tocca nel profondo e ci induce a riflettere ancora una volta sull'importanza della predisposizione e del rispetto delle misure di sicurezza per evitare che questi incidenti possano tornare a ripetersi".