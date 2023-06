Al via anche l'operazione "Mare sicuro": presidiati 360 km di costa

E' stata presentata l'operazione della guardia costiera Mare Sicuro, che anche nel Lazio, coordinata dalla direzione marittima di Civitavecchia, è partita sabato 17 giugno e si affiancherà alla tradizionale e ordinaria tutela dei bagnanti e dei diportisti delle spiagge della regione. Un dispostivo di sicurezza organizzato lungo i 361 km di litorale, da Montalto di Castro a Minturno, con l'impiego di 45 mezzi navali del Corpo dislocati nei porti e negli approdi laziali. Nei tre compartimenti marittimi della Regione (Civitavecchia, Roma-Fiumicino e Gaeta) circa 250 donne e uomini sono pronti a vigilare, come ogni anno, sulle spiagge e in mare per di contribuire a creare le migliori condizioni possibili per una tranquilla vacanza, in tutta sicurezza e nel pieno rispetto dell’ambiente marino e costiero.

Mare Sicuro non si rivolge solo a bagnanti e diportisti ma prevede anche l’innalzamento dell’attività ispettiva a tutela dell’ambiente e a garanzia del regolare utilizzo della fascia costiera. Nella scorsa stagione estiva, lo sforzo profuso ha consentito di restituire alla libera fruizione dei cittadini circa 6.000 metri quadrati di spiagge libere che erano state illecitamente occupate. Particolare attenzione sarà rivolta ai controlli finalizzati ad accertare la scrupolosa osservanza, da parte di concessionari, assistenti bagnanti, sodalizi pubblici e privati, delle disposizioni relative alla sicurezza della balneazione (come il servizio di salvamento, zona di mare riservata alla balneazione, corridoi di lancio, segnaletica per mancanza del servizio di salvataggio e per situazioni di pericolo per i bagnanti), richiamate nelle ordinanze di sicurezza balneare delle competenti autorità marittime. Saranno intensificatii in particolare i controlli in mare per garantire l’osservanza dei limiti di navigazione in prossimità della costa e la salvaguardia della fascia riservata alla balneazione anche in relazione alle distanze minime di sicurezza dai segnalamenti dei subacquei.

Nel corso dei mesi estivi saranno inoltre promosse campagne di comunicazione per sensibilizzare i bagnanti e i diportisti a un approccio consapevole con il mare, con l'invito ad adottare comportamenti prudenti sia a terra che in mare, rispettando le regole di navigazione. Anche quest’anno, a conferma del successo delle passate stagioni, particolari verifiche permetteranno ai diportisti di ottenere il cosiddetto “Bollino Blu”, una certificazione di conformità alle norme in grado di prevenire possibili duplicazioni nei controlli a mare sulle unità. Lo scorso anno, nell’intera Direzione marittima laziale, ne sono stati rilasciati oltre 250. Sempre attivo, 24 ore su 24, sette giorni su sette, il numero unico di emergenza 112 e il numero per le emergenze in mare 1530 con i quali è possibile contattare il più vicino ufficio della guardia costiera e attivare con immediatezza il personale ed i mezzi navali delle Capitanerie di porto.