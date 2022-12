Reddito di cittadinanza abusivo: fra i beneficiari gli arrestati per un'operazione di mafia

Proseguono anche gli accertamenti dei carabinieri finalizzati alla verifica del possesso dei requisiti utili alla concessione del reddito di cittadinanza. Gli accertamenti sono costantemente svolti incrociando anche i dati in possesso dell'Inps, della motorizzazione e dell'Anagrafe consentendo così di avere un quadro ampio ed esaustivo sulla regolarità o meno delle istanze presentate per ottenere il sussidio.

I Carabinieri del Nucleo investigativo di Roma, a conclusione di un\'ampia attività di riscontro e verifica, hanno denunciato a piede libero 23 soggetti, tre dei quali cittadini stranieri, indagati per falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Si tratta di persone che hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti ma le cui attestazioni sono risultate falsamente certificate, altre mancanti delle comunicazioni previste dalla legge in caso di sopraggiunte caratteristiche che prevedono la decadenza dal beneficio. In particolare fra i destinatari della misura di sostegno c'erano anche lcuni degli arrestati nell'ambito dell'operazione Tritone, che a febbraio scorso smantellò un'associazione a delinquere di stampo mafioso con base tra Anzio e Nettuno. Avendo costituito un gruppo locale legato alla 'ndrangheta, gli indagati gestivano operazioni di narcotraffico ed rano riusciti anche a infiltrarsi nelle pubbliche amministrazioni.

In tutto si tratta di 23 persone che, senza avere i requisiti di legge, hanno percepito la somma complessiva di 229.513 euro. Le denunce sono scattate a Napoli, Velletri, Tivoli, Palmi e anche Latina.