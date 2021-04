Ordine degli avvocati, si torna al voto: elezioni convocate per il 13 e 14 ottobre

Torneranno alle urne il 13 e 14 ottobre prossimi gli avvocati della provincia di Latina. E’ infatti questa la data fissata dal commissario straordinario Giacomo Mignano per le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine. La decisione è stata adottata dopo avere consultato la Asl che ha individuato la possibile collocazione della consultazione in previsione di una possibile riduzione della curva dei contagi da Covid e di una maggiore copertura vaccinale: anche questo evento infatti deve fare i conti con la pandemia ed essere organizzato adottando tutte le necessarie cautele per evitare contagi.

Dopo due anni in cui ci sono stati dichiarazioni di ineleggibilità, commissariamenti, ricorsi al Tar e al Consiglio di Stato le toghe pontine tornano a scegliere i propri rappresentati. Sono 1867 gli avvocati iscritti all’Ordine della provincia di Latina che hanno diritto a votare per scegliere i quindici componenti dell’organismo di rappresentanza che a loro volta eleggeranno presidente, tesoriere e segretario.

Ciascun elettore può esprimere un numero di preferenze non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere quindi non più di dieci. Il nuovo Consiglio dell’Ordine degli avvocati rimarrà in vigore per il quadriennio 2021/2025.