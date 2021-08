Piante di canapa indiana coltivate in casa, 54enne arrestato dai carabinieri

Sono 5 le piante trovate, e sequestrate, in una serra ricavata in una stanza dell’abitazione dell’uomo a Roccagorga. L’accusa è di detenzione e coltivazioni ai fini di spaccio di stupefacenti

Coltiva piante di marijuana in casa: la scoperta dei carabinieri è stata fatta nella serata di ieri, mercoledì 4 agosto, a Roccagorga nell’abitazione di un uomo di 54 anni poi finito agli arresti. L’operazione dei militari rientra, come accaduto a San Felice Circeo dove sempre per droga è stato arrestato un giovane di 20 anni, nell’ambito di servizi coordinati a largo raggio e disposti dal Comando provinciale dei carabinieri di Latina, finalizzati proprio al contrasto dei reati in materia di stupefacenti.

In particolare, nel corso di perquisizioni personale e domiciliare i militari hanno rinvenuto 5 piante invasate di canapa indiana, della lunghezza da 30 centimetri ad oltre un metro, coltivate in una piccola serra ricavata in una stanza e 15 semi della stessa sostanza, insieme anche a 15 grammi di marijuana, due bilancini di precisione e materiale vario per il confezionamento delle dosi.

Il 54enne arrestato è stato condotto presso il proprio domicilio, sottoposto alla misura dei domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida ancora da fissare.