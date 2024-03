Aggredita e picchiata dal marito finisce in ospedale

Aggredita e picchiata dal marito è finita in ospedale. E’ la storia di una donna di 50 anni che arriva da Terracina dove nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 25 marzo, si è reso necessario l’intervento dei carabinieri.

I militari hanno infatti dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa emessa dal Tribunale di Latina, nei confronti del coniuge, un 57enne residente proprio a Terracina. L’uomo è accusato dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali causati alla moglie; secondo quanto riferito dall’Arma, infatti, è ritenuto responsabile di aver aggredito fisicamente la donna costringendola a ricorrere alle cure mediche presso il locale pronto soccorso.

Il 57enne inoltre non ha fornito il consenso all’applicazione del dispositivo di controllo elettronico e per questo, cosi come disposto dall’autorità giudiziaria, sarà formulata un’immediata richiesta di aggravamento a tutela della parte offesa.