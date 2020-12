Pomezia, in casa i carabinieri scoprono una serra per coltivare marijuana: arrestato

Nel corso di una perquisizione in casa i carabinieri hanno scoperto una vera e propria serra per coltivare marijuana: per questo un uomo di 46 anni romano è stato arrestato a Pomezia. L’arresto è avvenuto nell’ambito dei quotidiani servizi di prevenzione dei reati operati dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Pomezia che hanno fermato il 46enne, già noto alle forze dell’ordine, mentre sostava con atteggiamento sospetto nei pressi della propria abitazione.

Sottoposto ad un primo controllo l’uomo ha manifestato subito un atteggiamento di insofferenza ed agitazione che ha spinto i carabinieri ad approfondire le verifiche. E infatti, proprio nel corso di una perquisizione in una camera dell’abitazione del 46enne i militari hanno rinvenuto la serra per la coltivazione di marijuana completa di sistema di aerazione, illuminazione e irrigazione.

Sono state sequestrate in totale 5 piante alte più di un metro - dalle quali, spiegano i militari dell’Arma, si sono ricavati quasi 900 grammi di stupefacente - e una macchina per il confezionamento sottovuoto. L'uomo, arrestato per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è stato stato sottoposto ai domiciliari in attesa del rito direttissimo.