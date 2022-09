Entra in un ristorante armato di pistola: malvivente bloccato dal personale del locale

Ha tentato una rapina in un ristorante ma il personale ha reagito ed è è riuscito a bloccarlo. Tutto è successo sabato scorso in un locale cinese in via del Mare, a Pomezia. Un uomo è entrato armato di pistola, poi rivelatesi in realtà una pistola a salve priva del tappo rosso. Si è avvicinato ai gestori, ha estratto l'arma e intimato di consegnare l'incasso della serata.

I dipendenti però lo hanno affrontato e ne è nata una colluttazione. Il malvivente, un 40enne, è stato bloccato e poi arrestato dai carabinieri che nel frattempo erano stati allertati dal personale del ristorante. E' accusato di tentata rapina.