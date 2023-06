Malore in mare: muore annegato un 50enne

Un'altra tragedia in mare si è consumata oggi sul litorale a sud di Roma. Un uomo ha perso la vita mentre faceva il bagno a Torvaianica, nel comune di Pomezia. Si tratta di un cittadino di origine polacca di 50 anni. Come riporta Roma Today, sembra che l'uomo fosse legat con il polso a una boa in mare, probabilmente nel tentativo di tenersi a galla in attesa dei soccorsi.

A lanciare l'allarme perr la presenza di un bagnante visibilmene in difficoltà al largo, sono state altre persone che si trovavano in spiaggia. L'uomo è stato raggiunto dai soccorritori, condotto a riva e affidato al personale del 118. E' stata attivata sul posto anche un'eliambuanza, ma purtroppo per il 50enne non c'è stato nulla fare. Sul posto, per ricostruire l'accadut, i militari della capitaneria di porto. La salma è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Un'altra tragedia si era consumata solo 24 ore fa, questa volta sul litorale pontino, a San Felice Circeo, dove ha perso la vita un 70enne che faceva il bagno al mare.