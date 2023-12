“Pompieropoli” a Latina: domenica di festa in centro con l’iniziativa dei vigili del fuoco

Una domenica di festa in centro a Latina con “Pompieropoli”, l’iniziativa organizzata dal comando provinciale dei vigili del fuoco domenica 3 dicembre. Una manifestazione per far conoscere a grandi e piccoli il lavoro che quotidianamente svolgono i pompieri, che ha animato il cuore della città, pensata proprio in occasione della ricorrenza di Santa Barbara, la patrona del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Doppio appuntamento in centro al mattino dalle 10 alle 13 e nel pomeriggio dalle 14 alle 18. Per l’occasione son stati esposti i mezzi di soccorso e le attrezzature che le squadre utilizzano nelle grandi emergenze e nei soccorsi quotidiani. Sono stati simulati diversi interventi di soccorso utilizzando appunto le diverse attrezzature a disposizione dei vigili del fuoco, come la scala, l’autoscala e la teleferica. Esibita per l'occasione la scala romana, attrezzatura di soccorso e simbolo storico dei vigili del fuoco, il cui progetto risale al 1700, quando con perizia, ardimento e inventiva, potevano raggiungere grandi altezze per l'effettuazione dei soccorsi. E infine davanti agli occhi increduli dei tanti bambini che con le loro famiglie hanno affollato il centro di Latina i vigili del fuoco hanno srotolato la bandiera italiana sulla facciata del palazzo della Prefettura.

Ma i protagonisti della giornata sono stati proprio i più piccoli che non solo hanno potuto conoscere i vigili del fuoco e fare qualche foto con loro ma hanno potuto anche divertirsi con la pompieropoli che, con la collaborazione del personale dell'associazione nazionale VV, è stata allestita per loro e che gli ha permesso di diventare pompieri per un giorno sfidando fuoco, altezza, cunicoli.

L’intera giornata è stata organizzata in accordo con la Prefettura, con il contributo e la disponibilità del Comune di Latina, e si è posta proprio come obiettivo quello di voler raccontare la complessa attività di soccorso svolta dal Corpo nazionale e avvicinare ancora di più grandi e piccini al mondo dei vigili del fuoco, come ha spiegato anche il comandante provinciale Luigi Capobianco.

Nella giornata di domani, 4 dicembre, è prevista poi la celebrazione ufficiale per Santa Barbara, con la santa messa nella sede del comando provinciale alla presenza delle autorità civili e militari, e con la consegna delle onorificenze.