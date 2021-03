Contromano sulla Pontina, l’auto cammina in retromarcia: il video finisce sui social

Contromano sulla Pontina, l’auto procede in retromarcia. E’ accaduto nel territorio di Aprilia nella giornata di ieri, martedì 9 marzo, una giornata difficile per la statae 148 con un incidente che ha mandato in tilt il traffico ei disagi ai penderai che sono stati creati anche dalle abbondanti piogge e dalle grosse buche che si sono formate sull’asfalto.

La scena è stata immortalata in un video da un’automobilista ed è finita comer spesso accade sul web, diffusa su Instagram anche dal canale social Welcome To Favelas (video in basso).