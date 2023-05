Trovato con 200 dosi di eroina, 35enne finisce in carcere

Aveva addosso alcune decine di grammi di eroina ed è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di detenzione a fini di spaccio un 35enne di nazionalità indiana.

E' accaduto a Pontinia sulla Migliara 56: è lì che i miliari dell'Arma lo hanno fermato e sottoposto ad una perquisizione che ha dato esito potivo: lo straniero aveva 48 grammi di eroina dalla quale erano ricavabili circa 196 dosi medie.

Per lui sono scattate le manette e questa mattina l'uomo è comparso davanti al giudice monocratico del Tribunale di Latina Simona Sergio per il processo per direttissima. Il magistrato ha convalidato l'arresto disponendo la custodia cautelare in carcere e, accogliendo la richiesta di termini a difesa dell'avvocato Marco Reale, ha rinviato il processo al 31 maggio prossimo.