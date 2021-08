Incendio alla Sep, i livelli di diossina nell'aria entro i parametri consentiti

Primi risultati delle analisi effettuate dall’Arpa nell’area interessata dall’incendio che domenica sera ha coinvolto la Sep di Pontinia. I tecnici dell’Agenzia hanno effettuato sin dalla mattina di lunedì una serie di monitoraggi dell’aria e i dati comunicati oggi sono rassicuranti. L'Agenzia ha installato a breve distanza dall’area interessata un campionatore ad alto volume, strumento necessario per verificare l’eventuale presenza in aria di sostanze inquinanti come idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e diossine e se nei primi tempi della rilevazione la quantità di diossina risultava leggermente superiore al livello di attenzione, successivamente è tornata nei parametri normali con la seconda rilevazione.

Entro i limiti anche gli altri valori mentre, precisano dall’Arpa, altri sono ancora in lavorazione ma dovrebbero essere resi noti a breve.

Alla luce di tali risultati il sindaco di Pontinia Carlo Medici dovrebbe revocare l’ordinanza emessa subito dopo l’incendio.