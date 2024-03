Resta impigliato su un albero con il parapendio durante la discesa

Con parapendio è rimasto impigliato su un albero ed è stato necessario un tempestivo intervento di soccorso da parte dei carabinieri e dei vigili del fuoco. La disavventura è capitata domenica 17 marzo a un uomo che si era lanciato con il parapendio e che è rimasto in difficoltà in fase di discesa.

I carabinieri sono intervenuti in una zona di campagna del comune di Pontinia, in un'area lungo strada della Foresta. L'uomo era rimasto incastrato su un albero a causa di un improvviso cambiamento del vento. L'intervento di soccorso immediato ha evitato conseguenze gravi: il malcapitato non ha infatti riportato traumi o lesioni.