Life Greenchange; al via il progetto sul fiume Ufente per la conservazione della biodiversità

E’ entrato nella sua fase operativa Greenchange, il progetto Life che punta a contrastare la perdita di biodiversità e a rafforzare il valore ecologico dei sistemi agricoli dell'agro pontino. La Provincia di Latina è capofila del progetto e ha ottenuto i finanziamenti del File Programme, strumento dell'Unione europea per sostenere l'ambiente e il clima.

Nei giorni scorsi è stato inaugurato il primo cantiere, quello sul sistema idrografico del fiume Ufente nel tratto che interessa la zona dei Gricilli nel territorio del comune di Pontinia: l’obiettivo è di realizzare infrastrutture verdi e interventi multi funzionali che puntano a rafforzare la connettività ecologica dell’area e interesserà, negli step successivi, l’area del Monumento Naturale Giardino di Ninfa - Parco di Pantanello, l’azienda agricola di Gelasio Caetani, lungo il Fosso Cicerchia nell’azienda agricola Ganci e il Canale Allacciante nell’azienda Agricola Agrilatina. Nelle aree picolata si procede a ripristinare la vegetazione di alcuni tratti del reticoloi drografico, vengono eradicate le specie vegetali aliene e creati nuovi ambientiumidi, boschiigrofili, mesofili e pratistabili.

La ditta incaricata si occuperà della realizzazione di zone umide, aree boscate e fasce frangivento per ottenere un mosaico ambientale in grado di ospitare comunità animali e vegetali anche di interesse conservazionistico. Le azionisono state pianificate dai partner Poliedra Politecnico di Milano, Cirf - Centro italiano per la Riqualificazione Fluviale, U-Space, Miema – Malta Intelligent Energy Management Agency e Confagricoltura Latina.

Greenchiange offrirà anche momenti di formazione e sensibilizzazione per l’attivazione di agricoltori e imprenditori locali nella mitigazione degli impatti ambientali e prevede azioni di formazione con il coinvolgimento dei più giovani, nello specifico alcuneclassi dell’Istituto superiore San Benedetto di Latina, con attività didattiche mirate.

“Con l’avvio di questoprogetto – sottolinea il presidente della Provincia Carlo Medici – il nostro ente dimostra di essere in grado di mettere in campo iniziative fondamentali in tema di ambiente intercettando finanziamenti europei mirati alla tutela del territorio”.