Sep di Pontinia, riunione tra sindaci e comitati: chiesto un atto di diffida congiunto

Si è tenuta martedì 5 luglio, presso il Comune di Pontinia, alla presenza del sindaco Eligio Tombolillo, una riunione con i rappresentanti dei comitati contro la Sep, Mazzocchio, Boschetto, Gricilli Macallì, Fontanile. Ai comitati dei cittadini si sono uniti però anche i sindaci di Sonnino Luciano De Angelis, di Priverno Anna Maria Bilancia e di Maenza Claudio Sperduti, insieme alla consigliera Franca Petroni del Comune di Roccasecca dei Volsci.

I rappresentanti delle istituzioni locali hanno accolto tutte le segnalazioni dei cittadini, spesso suffragate anche da sopralluoghi effettuati in prima persona come quello avvenuto nella notte tra il 9 e 10 maggio scorso che ha visto per protagonista il sindaco di Pontinia Eligio Tombolillo. “Abbiamo descritto cosa accade giornalmente alla Sep – spiegano i rappresentanti dei Comitati – ossia carico e scarico di rifiuti nei piazzali quando dovrebbero invece avvenire al chiuso, circolazione su strada di mezzi cingolati senza targa carichi di materiale maleodorante, portelloni aperti anche senza la presenza di compatttatori in fase di scarico e poi ancora puzze continue anche nelle vicinanze del biofiltro che dovrebbe invece restituirci aria pulita”.

Ora la palla passa ai rappresentanti delle istituzioni locali che hanno promesso ai cittadini, a stretto giro, la produzione di un atto di diffida congiunto (sulla stregua di quello già emesso nei giorni scorsi dal Comune di Pontinia) da inviare a tutti gli organi politici e alla stessa Dda che ha nominato i professionisti che oggi gestiscono l’impianto di compostaggio. “I sindaci ci hanno anche promesso e speriamo ciò avvenga davvero in breve tempo – scrivono ancora i cittadini – che provvederanno a richiedere in Regione Lazio la revoca delle autorizzazioni per la Sep. Abbiamo riunito primi cittadini in grado di rappresentare più di 50mila residenti. I fatti ci danno ragione: la Sep puzza e non solo nelle sue pertinenze. Ora qualcosa, visto che l’impianto è sotto sequestro, deve davvero cambiare”