Ponza, due ragazzi aggrediti fuori da un locale la notte di Ferragosto: denunciati 4 giovani

Quattro giovani di Latina sono stati denunciati dai carabinieri per un’aggressione avvenuta la notte di Ferragosto a Ponza. Le indagini sull’episodio avvenuto all’esterno di un locale sull’isola pontina sono state condotte dai militari della locale Stazione: i 4 ragazzi denunciati, secondo quanto accertato, sono ritenuti responsabili di aver causato gravi lesioni a due ragazzi.

Secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini dai carabinieri, lo scorso 15 agosto all’esterno di un locale due giovani di 26 anni sono stati aggrediti da un gruppo di loro coetanei riportando diverse fratture. I quattro ragazzi, tutti originari del capoluogo pontino, una volta identificati sono stati denunciati per il reato di lesioni aggravate in concorso all’Autorità Giudiziaria alla quale è stata anche segnalata un’altra giovane di 24 anni per il reato di favoreggiamento, poiché avrebbe tentato di eludere le indagini e depistare gli investigatori.