Pensionato trova un buono postale da mille lire a casa della nonna: ora vale 22mila euro

Un pensionato originario di Ponza ha trovato in una vecchia scatola da scarpe nella casa della nonna paterna, sull’isola pontina un buono postale da mille lire del 1952 che frutta 22 mila euro. Protagonista dell’insolita vicenda Aniello Coppa, 72 anni, residente a Ischia e figlio di un appuntato della Guardia di finanza di recente ha rinvenuto nella casa della famiglia paterna a Ponza un titolo fruttifero postale emesso nel 1952 del valore nominale di mille lire. L’uomo si è dunque ricolto all’'Associazione Giustitalia per sapere se poteva avere ancora validità e il buono è stato stimato da un consulente che ha valutato un rimborso, con il favore degli interessi legali, della rivalutazione e della capitalizzazione, dalla data di emissione a quella del ritrovamento, di una cifra pari a circa 22 mila euro.

L'uomo ha quindi conferito mandato all'avvocato Francesco Di Giovanni di agire al fine del recupero della somma presso Poste italiane e Ministero dell'Economia e delle Finanze obbligati in solido ad “onorare” tutti i debiti esistenti anche prima dell’avvento della Repubblica Italiana. I due enti, infatti, rispondono in solido non solo dei titoli di Stato emessi durante la vigenza della Repubblica italiana, ma anche durante la vigenza del Regno d'Italia.

Secondo la legge la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere quindi in questo caso il giorno di decorrenza della prescrizione che è decennale comincia a decorrere dalla data del ritrovamento del titolo visto Aniello Coppa prima di tale data ignorava l'esistenza del suo credito. In Italia ci sono circa 10 milioni di titoli di credito "antichi" tra buoni postali, libretti bancari, Bot non riscossi ed ancora riscuotibili.