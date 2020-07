Ponza, gommone in avaria in balia del mare: paura per 4 turisti salvati dai carabinieri

Momenti di paura per quattro turisti soccorsi in mare e tratti in salvo dai carabinieri a Ponza. E’ accaduto nella mattinata di oggi, 31 luglio, in località Monte Guardia a Ponza.

L’intervento dei militari della locale stazione, a mezzo del battello pneumatico cc 403, si è reso necessario per prestare soccorso ai 4 turisti a bordo di un gommone fermo in acqua con motore in avaria e in balia del mare mosso

I carabinieri hanno provveduto quindi a trainare il natante mettendolo in sicurezza in attesa dell’arrivo di un idoneo mezzo che ha proceduto poi al successivo rimorchio. Fortunatamente i turisti stanno bene; non hanno richiesto alcuna assistenza sanitaria e sono stati accompagnati presso il locale porto turistico.