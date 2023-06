Il generale di Brigata Sandro Sanasi in visita al Circondario marittimo di Ponza

Il comandante della 4ª brigata Telecomunicazioni e Sistemi per la difesa aerea e l’assistenza al volo dell’Aeronautica militare, generale Sandro Sanasi ha fatto visita ieri, accompagnato dal capo del compartimento marittimo di Gaeta, capitano di fregata Angelo Napolitano, all'ufficio circondariale marittimo di Ponza.

A riceverlo, oltre al capo del circondario marittimo di Ponza, tenente di vascello Dario Nicosia, c'era il sindaco di Ponza Francesco Ambrosino, che ha espresso un ringraziamento per l’operato della guardia costiera nell’arcipelago pontino e per il rapporto di coesione istituzionale. Nel corso della visita è stato illustrato lo scenario operativo in cui opera la guardia costiera, con una particolare attenzione rivolta alle attività finalizzate alla tutela dell’ecosistema marino e costiero nonché alla ricerca e soccorso in mare.

La visita, che è proseguita in alcune strutture logistiche dell’Aereonautica militare, è stata molto proficua per consolidare le interazioni istituzionali tra il personale militare operante sull’isola, spesso chiamato ad operare in condizioni non ottimali nonostante il notevole sforzo operativo richiesto, in particolare nella stagione estiva