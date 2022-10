Il calendario 2023 dell’Arma dei carabinieri: 12 tavole e 12 storie con protagonista la natura

E’ stata presentata questa mattina anche presso il Comando provinciale di Latina l’edizione 2023 del calendario storico dell’Arma dei carabinieri, quest’anno dedicato alla tutela dell’ambiente. Ad illustrarne le caratteristiche il comandante del Reparto Territoriale di Aprilia Paolo Guida snocciolando uno per uno tutti i temi racchiusi nel calendario che ha come protagonista assoluta la natura “da sempre - si legge in una nota - tra le priorità assolute dell’Arma. Basti pensare che già nelle Regie Patenti del 1816 al capo V, n. 34, si legge testualmente: ‘arrestare i devastatori di boschi, o di qualunque raccolto delle campagne, come pure tutti coloro, che fossero stati trovati nell’atto di guastare le strade, gli alberi piantati lungo d’esse, siepi, fossi, e simili’”.

Il prodotto editoriale di quest’anno vuole quindi essere l’espressione dell’impegno quotidiano dell’Arma dei carabinieri nella difesa delle persone, del pianeta e della prosperità, nella prevenzione e repressione degli illeciti in materia ambientale e forestale, nella tutela del paesaggio, dei boschi, della flora e della fauna e nel contrasto ai crimini in materia di rifiuti. Nascono da qui le 12 tavole che rappresentano visivamente e ripercorrono l’impegno di tutti i reparti specializzati dei carabinieri nel settore della tutela dell’ambiente, dell’agroalimentare e per le sofisticazioni agroalimentari. Un impegno che viene perseguito da secoli.

Le tavole artistiche realizzate dall’Armando Testa Group, con la direzione creativa esecutiva di Michele Mariani, sono poi accompagnate da 12 storie di impegno e tutela ambientale firmate da uno storyteller d’eccezione, il giornalista e scrittore Mario Tozzi.

Ad ogni mese è stato quindi dedicato un argomento particolare. Si parte da gennaio con “Arcobaleno in gabbia fauna da proteggere”, c’è poi febbraio con “Mai più terra dei fuochi”, e marzo con ”Liberi come le aquile”, aprile con la “Via degli orsi”, maggio con “Una Costituzione nuova” e giugno con “Diritto a un cibo sano”. La seconda parte dell’anno si apre con il tema “Criminali del fuoco” a luglio, a cui fanno seguito agosto con “Respingere l’aggressione dei laghi", settembre con “La salute del mare nostrum”, ottobre con la “Tutela del made in Italy”, novembre con “Il fiume più inquinato d’Europa”, con riferimento al Sarno, e dicembre con “Adottare per la vita”.

Per la prima volta nella storia del calendario storico dell’Arma dei carabinieri, l’edizione 2023, poi, evolve in un progetto artistico integrato con un completo ecosistema digitale che comprende un sito web dedicato www.calendario.carabinieri.it e un’opera d’arte NFT. Oltre al calendario, infine, è stata pubblicata anche l’edizione 2023 dell’Agenda, sempre con protagonista la natura, e completano l’offerta editoriale anche il calendario da tavolo e il planning da tavolo.