Auto in fiamme durante la marcia: paura sulla Monti Lepini

Allarme ieri per un'auto a fuoco sulla Monti Lepini, nel territorio di Priverno. La vettura, di proprietà di un 59enne, ha preso improvvisamente fuoco mentre era in marcia.

Le fiamme hanno rapidamente avvolto il veicolo distruggendolo, ma per fortuna il conducente, riuscito a scendere in tempo, è rimasto illeso. Sul luogo dell'incendio i carabinieri della stazione di Priverno insieme ai vigili del fuoco di Latina che hanno domato il rogo, le cui cause, come accertato, sono di natura accidentale.