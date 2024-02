Un giovane di 17 anni è stato denunciato dai carabinieri che da ieri sera indagano sulla rapina messa a segno in un negozio di telefonia a Itri. Il ragazzo nella notte si è presentato presso la Stazione dell’Arma insieme al suo avvocato consegnando la refurtiva rubata durante il colpo di qualche ora prima.

Rapina nel negozio di telefonia

I fatti intorno alle 19 quando il rapinatore con il volto travisato da passamontagna e con guanti di lattice ha fatto irruzione nell’attività commerciale. Qui dopo aver minacciato con una pistola, che poi si è rivelata essere giocattoli e che ha puntato in direzione del viso della titolare che i quel momento si trovava dietro al bancone, con il calcio della stessa arma ha infranto la vetrina espositiva per rubare la merce. Il giovane si è però procurato una profonda ferita alla mano e ha indiziato a perdere sangue. Da qui tutta una serie di gesti da parte del rapinatore che ha lasciato importanti tracce poi repertate dai carabinieri. A nulla è servito infatti il tentativo di disfarsi dei vestiti usati per compiere la rapina, immediatamente rinvenuti e posti sotto sequestro dagli investigatori che in meno di dieci minuti hanno raggiunto il centro cittadino di Itri e hanno avviato le indagini per risalire al responsabile del colpo.

I rilievi dei carabinieri e le prime indagini

Subito sul luogo della rapina sono stati effettuati i rilievi da parte di personale specializzato del Norm-Sezione Operativa di Formia che ha materialmente esperito la campionatura delle tracce biologiche rinvenute lungo il tragitto, tra cui un fazzoletto inzuppato di sangue lasciato cadere dal giovane inavvertitamente lungo la via di fuga. Le tracce di sangue disseminate lungo il percorso e la visione di alcuni video del circuito di sorveglianza cittadino sono stati di fondamentale aiuto per ricostruire le fasi immediatamente successive al colpo e poter dunque indirizzare le indagini. In mezz’ora Itri è stata paralizzata dalla capillare presenza di pattuglie di carabinieri, che senza sosta hanno controllato ogni angolo della città in cerca di un indizio che potesse portare all’identificazione del rapinatore che si era allontanato in bicicletta.

Il 17enne si costituisce

Questa presenza insolita e invasiva dei carabinieri ha fatto si che poco dopo la mezzanotte arrivasse una chiamata alla centrale operativa della Compagnia di Formia con la quale un avvocato dichiarava che un suo cliente voleva costituirsi per una rapina commessa la sera stessa. Poco dopo alla Stazione di Itri si è presentato un giovane di 17 anni accompagnato dal proprio difensore e con un dito bendato, segno tangibile della ferita riportata mentre rubava la merce dalla vetrina espositrice. Ai militari dell’Arma il ragazzo ha consegnato tutta la refurtiva, composta da due telefoni cellulari e uno smartwatch, e la pistola poi rivelatasi giocattolo priva di caricatore e tappo rosso che l’ha resa a tutti gli effetti identica a quella in uso alle forze di polizia.

Sulla base delle risultanze, quindi il giovane è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma.