Scende dal treno: accerchiato, picchiato e rapinato da tre persone

Bloccato appena sceso dal treno, picchiato e rapinato. E' accaduto nei giorni scorsi, alla stazione di Scauri, Minturno, e i carabinieri hanno arrestato un uomo e denunciato altri due complici. I tre hanno individuato un passeggero che da poco sceso dal treno proveniente da Roma, lo hanno avvicinato, accerchiato e picchato e poi gli hanno sottratto due anelli d'oro, una carta di credito, dei documenti personale e alcune sigarette elettroniche che aveva in una borsa a tracolla.

Subito dopo il gruppo si è dato alla fuga e al malcapitato non è rimasto altro che chiedere aiuto a una pattuglia dei carabinieri. I militari della stazione di Scauri, raccolta la descrizione dei tre rapinatori, hanno fatto scattare le ricerche in tutta la zona e di lì a poco li hanno individuati mentre scappavano a piedi. Le perquisizioni personali hanno consentito di rinvenire parte degli oggetti e degli effetti personali appena portati via alla vittima e di trovare riscontro al racconto della vittima.

Al termine dell'operazione un cittadino rumeno di 45 anni, senza fissa dimora e già gravato da precedenti per reati contro la persona, è finito agli arresti. Come accertato dai militari, era stato lui il principale responsaile dell'aggressione e delle percosse alla vittima. Denunciatin stato di libertà invece gli altri due complici, un 57enne originario di Napoli ma residente a Mintuno, anche lui con precedenti per reati contro la persona e il patrimonio, e una donna rumena rumena di 37 anni, quest'ultima invece incensurata. Per i due denunciati l'Arma provvederà a emettere una misura di prevenzione personale.