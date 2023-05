Rapina al negozio Susi in pieno centro: malvivente inseguito e bloccato

E' entrato all'interno del negozio Susi che si trova in pieno centro, viale XXI aprile, a volto scoperto come un normale cliente. Ma una volta dentro si è avvicinato a una delle commesse e l'ha minacciata mettendo le mani dentro un borsello che aveva a tracolla, fingendo dunque di prendere un'arma e intimando alla donna di consegnare il denaro contante contenuto nella cassa.

Tutto è accaduto nel pomeriggio, poco dopo l'orario di apertura. L'uomo è riuscito a farsi dare circa 300 euro e poi ha rapidamente cercato di guadagnare la fuga dirigendosi verso la porta mentre la cassiera lanciava l'allarme alla questura. Un atteggiamento che ha insospettito un'altra dipendente dell'esercizio, che lo ha seguito fino fuori cercando di bloccarlo. Proprio in quei minuti concitati il negozio è stato raggiunto da una pattuglia della squadra volante che è riuscita a bloccare il rapinatore e ad arrestarlo in flagranza di reato. Addosso aveva i 300 euro appena portati via dal negozio.