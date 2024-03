Entra in casa per rubare ma l'anziana lo scopre: aggredita e picchiata

Si è introdotto in casa di un'anziana signora che abita poco distante dal suo appartamento con l'intenzione di derubarla di gioielli, denaro e altri oggetti di valore. Ma il ladro è stata scoperto. E così una volta all'interno dell'abitazione ha aggredito la donna e l'ha picchiata e minacciata, costringendola a consegnare tutti i soldi che aveva. Solo dopo aver arraffato il bottino si è dato alla fuga.

Alla signora non è rimasto che chiedere aiuto alle forze dell'ordine attraverso il numero unico per le emergenze 112. La donna è riuscita a fornire una descrizione del suo aggressore e degli abiti indossati mettendo così i poliziotti sulla pista giusta. Il responsabile è stato infatti rintracciato nella notte tra sabato e domenica. Si tratta di un uomo di 49 anni, già noto per diversi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio. L'uomo è stato arrestato per rapina aggravata dagli agenti del commissariato di Fondi.

L'anziana invece, immediatamente soccorsa dal personale del 118, è stata trasportata in ospedale dove, al termine degli esami clinici, le sono stati riscontrati diversi traumi dovuti alle botte ricevute.