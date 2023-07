Rapine in due attività commerciali, il cerchio si chiude su un 43enne: come è stato identificato

E’ considerato l’autore di due rapine che lo scorso marzo sono state messe a segno in due attività commerciali di Nettuno l’uomo di 43 anni arrestato da carabinieri e polizia. I militari della Compagnia di Anzio e gli agenti del Commissariato Anzio-Nettuno hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Velletri nei confronti del 43enne gravemente indiziato del reato di rapina.

Due i colpi che vengono contestati all’uomo. In una circostanza, secondo quanto ricostruito da chi ha indagato, il 43enne avrebbe minacciato con un coltello la cassiera di un supermarket, costringendola a consegnargli l'incasso della giornata, circa 200 euro. In un altro episodio invece, con lo stesso modus operandi, aveva minacciato le addette di un centro estetico nascondendo una mano all'interno della giacca e simulando di possedere una pistola. Così le aveva costrette a consegnare il contenuto della cassa, circa 60 euro.

Polizia e carabinieri erano subito intervenuti e avevano acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza e, dopo averle visionate, i sospetti si sono concentrati sul 43enne, già noto per reati analoghi. E’ stato così preparato un fascicolo fotografico con numerosi volti, tra cui quello dell’uomo che è stato riconosciuto dalle due vittime quale autore delle rapine. Inoltre le due donne lo hanno riconosciuto anche durante la ricognizione personale in incidente probatorio disposta dall'Autorità Giudiziaria.

Raccolti i gravi indizi di colpevolezza e considerati i numerosi precedenti anche per reati contro il patrimonio, la Procura di Velletri ha richiesto e ottenuto dal gip l'emissione dell'ordinanza che dispone la custodia cautelare in carcere notificata presso la casa circondariale di Velletri dove il 43enne è già detenuto poiché arrestato nel mese di maggio poiché gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti in famiglia ed estorsione, per i quali dovrà espiare la pena di sei anni e quattro mesi di reclusione.