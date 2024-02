Raid nelle tabaccherie: due esercizi rapinati in 24 ore

Due rapine consumate nel giro di appena 24 ore ad Aprilia, sulle quali sono in corso serrate indagini dei carabinieri del reparto territoriale. Nel mirino di una banda alcune tabaccherie della città. Il primo colpo risale a lunedì sera, 5 febbraio, nella zona di via Ugo Foscolo. Intorno all'orario di chiusura un uomo armato di coltello e con il volto travisato ha minacciato i dipendenti facendosi consegnare l'incasso e alcuni gratta e vinci, poi ha guadagnato la fuga con tutta probabilità con l'aiuto di almeno un complice che lo aspettava all'esterno.

Nella serata di ieri invece, intorno alle 19, una seconda rapina è andata a segno in via De Gasperi. In questo caso sono entrati in azione due uomini, sempre a volto coperto e armati di un coltello, che hanno minacciato i dipendenti riuscendo a farsi consegnare il denaro contenuto in cassa. Poi sono fuggiti a piedi facendo perdere le tracce.

Sui due episodi sono in corso le indagini dei carabinieri, che analizzeranno le immagini dei filmati della videosorveglianza per raccogliere elementi utili a rintracciare i responsabili. Le modalità dei due colpi sono molto simili e il sospetto è che possa trattarsi di una stessa banda che ha colpito in diversi punti della città.