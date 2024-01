Rider ruba i fari di 13 auto nella notte

Scoperto a rubare i fari delle auto in sosta: così è stato arrestato a Pomezia un rider che all’interno del borsone nascondeva “gli attrezzi del mestiere” e ed è stato trovato in possesso di ben 13 gruppi ottici asportati alle vetture parcheggiate.

L’operazione è stata condotta dai carabinieri dell’Aliquota Radiomobile impegnati in un normale servizio di controllo finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati predatori e che mentre stavano passando nei pressi del comprensorio di case popolari di via Catullo si sono insospettiti nel vedere un giovane in bicicletta vestito da rider e con il consueto borsone termico sulle spalle. Ad attirare la loro attenzione la presenza proprio del giovane rider considerato l’orario, insolito per l’esigenza del trasporto di alimenti.

Per questo si sono decisi a intervenire sottoponendo il ragazzo a un controllo. Nell’immediato il giovane ha tentato una breve fuga che è stata subito interrotta ed è stato così che nel corso della perquisizione è stato trovato in possesso di arnesi da scasso, quali cacciaviti, tronchesi ed un trapano, custoditi nella borsa insieme a due fari di auto. Poco distante i militari hanno notato la presenza di un veicolo parcheggiato privo del gruppo ottico e un furgone sospetto. Perquisito anche quest’ultimo mezzo, noleggiato proprio dal ragazzo fermato sono stati trovati all’interno altri 12 gruppi ottici, corrispondenti ad altrettante auto depredate di questi componenti nel corso della notte. Rintracciati quindi tutti i proprietari e raccolte le denunce, i materiali sono stati restituiti agli aventi diritto.

L’indagato, su disposizione della Procura di Velletri, è stato rinchiuso nelle camere di sicurezza della Compagnia di Pomezia in attesa di comparire in Tribunale per l’udienza di convalida.