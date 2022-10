Una tonnellata di rifiuti raccolta nel bosco di Sezze. Scoperta una discarica abusiva

Hanno ripulito insieme il bosco di Sezze raccogliendo una tonnellata di rifiuti: c’è stata domenica 16 ottobre l’iniziativa che ha visto scendere in campo i volontari delle associazioni “A Mare” e “Natura Noi” che si sono dati appuntamento in località Foresta per ripulire delle zone già segnalate. Sono state raccolte decine di sacchi di rifiuti, spazzatura di ogni genere, elettrodomestici, pneumatici di automobili. Durante la raccolta, spiegano i volontari delle due associazioni, è stata rinvenuta anche una vera e propria discarica abusiva di centinaia di pneumatici, mobili, e addirittura una automobile.

I volontari non si sono persi d’animo, e con forza e vigore, spiega uno di loro, “hanno ripulito dapprima un lungo tratto di strada ormai utilizzato dai soliti irresponsabili (e criminali aggiungerei) a discarica abusiva, e poi ripulito i primi tratti del bosco di sugheri, oggetto sempre delle solite ‘attenzioni’ degli incivili che verosimilmente adoperano per conferire i propri rifiuti domestici. Confidiamo in una sempre più sensibilizzazione all’ambiente, ai boschi, ai parchi, al mare, fiumi, laghi, alla Terra tutta, la nostra casa”.