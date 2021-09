Maxi rissa tra 30 ragazzi a Nettuno, tutti identificati. Coinvolti anche 4 minorenni

Una maxi rissa scoppiata nel centro del Borgo Medievale di Nettuno ha visto coinvolti 30 ragazzi, tra cui anche 4 minorenni. I fatti sono accaduti nella notte tra giovedì 16 e venerdì 17 settembre . Scattato l’allarme dopo una segnalazione per una lite, che presto si è trasformata in una rissa, sul posto, in piazza Mazzini a due passi dalla Fontana del Dio Nettuno, sono intervenuti i poliziotti del Commissariato di Anzio.

Al loro arrivo sul posto gli agenti, come riporta RomaToday, hanno allertato il 118 per per un ragazzo e una ragazza rimasti ferirti. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato i due feriti in ospedale. Intanto i poliziotti di Anzio, insieme ai colleghi del commissariato Genzano e ad una pattuglia dei carabinieri, hanno identificato tutte le 30 persone coinvolte.

Tutti i partecipanti sono stati segnalati al Questore di Roma che valuterà la successiva emissione, nei loro confronti, del Daspo Urbano e dell’Avviso Orale. Restano da accertare le cause scatenanti della rissa, scoppiata secondo i primi riscontri per futili motivi.