Tragedia a Roccasecca dei Volsci, una donna di 51 anni muore dandosi fuoco

Tragedia questo pomeriggio nel comune di Roccasecca dei Volsci. Una donna originaria di Ceccano, in provincia di Frosinone, è morta dandosi fuoco. Secondo la ricostruzione dei fatti la signora, 51 anni, ha raggiunto il comune lepino in provincia di Latina a bordo della sua auto e poi, scesa dalla macchina, si è data fuoco. I carabinieri l'hanno trovata in via della Montagna, dopo essere stati allertati dalla figlia della donna.

Secondo una prima ricostruzione infatti la signora, dopo aver raggiunto Roccasecca dei Volsci, ha chiamato al telefono sua figlia dichiarando il suo proposito di togliersi la vita. La ragazza così ha avvisato i carabinieri chiedendo di intervenire. All'arrivo dei militari e dei soccorsi era però già troppo tardi. I sanitari del 118 non sono riusciti a salvarla. Da quanto si apprende la donna soffriva di una forte depressione.

La dinamica della tragedia è ora al vaglio dei carabinieri della stazione di Priverno e del nucleo operativo della compagnia di Terracina che, dopo un primo sopralluogo, stanno cercando di ricostruire gli ultimi movimenti della 51enne e le ragioni che l'hanno portata a compiere un gesto così estremo.