Guasto causato dal maltempo: circolazione sospesa da stanotte lungo la Roma- Napoli via Formia

Disagi alla circolazione ferroviaria questa mattina, martedì 5 ottobre. Il traffico è sospeso dalle ore 1.50 a causa di un guasto provocato dal forte maltempo di questa notte, sulla linea Roma-Napoli via Formia e tra Roma e Nettuno.

Pesantissimi i disagi per i pendolari, coinvolti infatti decine di treni che percorrono le due tratte. Secondo l'ultimo aggiornamento fornito da Trenitalia alle 8 il traffico resta sospeso tra Roma e Latina e anche tra Roma e Nettuno ed è fortemente rallentato tra Latina e Formia, dove si registra un maggior tempo di percorrenza fino a 70 minuti per i treni in viaggio.

E' in corso dalle prime ore di questa mattina l'intervento die tecnici per la riparazione del guasto, ma la riattivazione è prevista dal gestore dopo le 12 di oggi.

Attivi il servizio sostitutivo con bus tra Roma Termini e Latina, tra Latina e Formia e tra Roma e Nettuno e il servizio di smart caring.