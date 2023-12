Entra in un negozio e minaccia il proprietario con una katana

Tentata rapina ai danni un esercizio commerciale. E' questa l'accusa nei confronti di un 50enne arrestato nella tarda serata di ieri, 11 dicembre, a Sabaudia. Secondo la ricostruzione dei militari intervenuti, l'uomo è entrato all'interno del negozio e ha minacciato il proprietario dell'esercizio minacciandolo con un coltello tipo katana.

Impugnando l'arma ha intimato alla vittima di consegnargli alcune bibite. Ma i carabinieri sono riusciti a intervenire tempestivamente e hanno bloccato e immobilizzato il 50enne, accompagnandolo successivamente negli uffici della stazione locale per l'identificazione. Come disposto dall'autorità giudiziaria l'uomo è finito dunque agli arresti, trasferito nella sua abitazione in regime di domiciliari.