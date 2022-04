Rovescia una pentola con acqua bollente: ustionata una bambina di due anni

Una bambina di 2 anni trasferita d'urgenza ieri, 11 aprile, dopo essersi rovesciata addosso una pentola con dell'acqua bollente. E' accaduto tutto poco dopo le 19 in un'abitazione di Sabaudia, dove la piccola si trovava insieme ai genitori. Le urla della bambina hanno richiamato l'attenzione della madre che ha immediatamente allertato i soccorsi.

La piccola, di nazionalità indiana, è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasferita da un'eliambulanza all'ospedale Gemelli di Roma. Le sue condizioni da quanto si apprende sono gravi per le ustioni riportate sul corpo, ma la bambina non è in pericolo di vita.