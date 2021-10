Cambio al vertice del 17° reggimento Sforzesca di Sabaudia: subentra il colonnello Marco Zeni

Si è svolta venerdì scorso, nella caserma Santa Barbara di Sabaudia, la cerimonia di avvicendamento alla guida del del 17° reggimento artiglieria controaerei Sforzesca, tra il colonnello Daniele Reale e il parigrado Marco Zeni, subentrato nella carica di comandante. La cerimonia è stata presieduta dal generale di Brigata Fabrizio Argiolas, comandante dell’artiglieria controaerei dell’esercito.

Particolare lo schieramento dei reparti, affluiti sulla piazza d’armi con in testa la bandiera di guerra del reggimento, decorata con tre medaglie d’argento al valor Mmilitare. A seguire, una compagnia di formazione composta da personale effettivo alla batteria comando e supporto logistico e della compagnia trasmissioni, mentre le batterie operative del Gruppo Shorad/v- Shorad (Short/Very Short Range Air Defence) hanno sfilato in assetto anfibio ed equipaggiamento per ambienti montani e innevati, con la tipica livrea bianca e sci con racchette al seguito. La peculiarità dello Sforzesca è infatti proprio la capacità di supportare tutte le unità dell’esercito italiano in ogni condizione. Sul territorio pontino, a dimostrazione di queste capacità, si sono svolte importanti esercitazioni, come la Blu River o la Trident Maris oltre al contributo fornito per l'esercitazione multi arma e multi specialifà delle Foter di supporto Atlante 2021. Come ricordato dal generale Argiolas, gli uomini e le donne del 17° reggimento artiglieria controaerei sono costantemente impegnati sia nell’operazione strade sicure” sul territorio nazionale, sia in operazioni fuori dal territorio nazionale come la missione “Joint Enterprise” in Kosovo o “Inherent Resolve” in Kuwait.

Per il colonnello Marco Zeni, proveniente dal I reparto personale dello Stato Maggiore della Difesa, è un ritorno nella controaerei, in particolare al vertice del reggimento in cui ha ricoperto numerosi incarichi nel corso della propria carriera professionale. Il colonnello Daniele Reale andrà a ricoprire un nuovo incarico presso il V reparto Affari Generali dello Stato Maggiore dell’esercito.