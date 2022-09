Inchiesta 'Dune', al via il processo: in aula quattro parti civili

Prima udienza questa mattina davanti al primo collegio penale del Tribunale di Latina presieduto da Gian Luca Soana del processo sull'inchiesta 'Dune' che a febbraio scorso ha travolto l'amministrazione comunale di Sabaudia.

Sul banco degli imputati ci sono l’ex sindaco Giada Gervasi e le altre cinque persone colpite da ordinanza di custodia cautelare: l’ex assessore ai lavori pubblici Innocenzo Angelo D’Erme, l’ex consigliere comunale Sandro Dapit, l’ex direttore generale del Comitato Sabaudia MMXX Luigi Manzo, il funzionario comunale Giovanni Bottoni e il tecnico Erasmo Scinicariello, supervisore dei lavori per la Coppa del mondo di canottaggio. A loro e alle altre sedici persone colpite dal provvedimento vengono contestati a vario titolo, i reati di peculato, corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità, turbata libertà degli incanti e del procedimento di scelta del contraente e falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atto pubblico. Nell'attuale processo compaiono però soltatnto i sei per i quali la Procura della Repubblica ha richiesto il giudizio immediato.

Nell'udienza di oggi ci sono state quattro costituzioni di parte civile: quella del Comune di Sabaudia, rappresentato dall'avvocato Marco Rossi; quella dell'associazione 'Caponnetto'; quella della Dea Costruzione estromessa dalla gara di appalto che invece doveva aggiudicarsi e quella di Antonio Vitelli, dipendente comunale inizialmente indagato ma poi inserito tra le parti offese non essendo in alcun modo nelle irregolarità nell’assegnazione delle concessioni demaniali sul lungomare di Sabaudia. Il legale del Comune di Sabaudia nella sua richiesta di costituzione sottolinea in particolare il danno di immagine subìto dalla città per le vicende portate alla luce con l'inchiesta.

Poi l'udienza è stata aggiornata al 12 ottobre prossimo quando verrà asegnato l'incarico al perito per le intercettazioni telefoniche. Uno dei sei imputati, Scinicariello, ha chiesto di poter patteggiare la pena quindi uscirà dal processo per essere giudicato in sede di udienza preliminare.