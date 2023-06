Morso da un ragno: muore a Sabaudia un turista greco di 58 anni

Si trovava a Sabaudia con altri colleghi per un viaggio di lavoro ma è stato trovato senza vita nella sua camera d'albergo sul lungomare. Un uomo di 58 anni di nazionalità greca è morto ieri notte forse a causa di uno shock anafilattico procurato dal morso di un ragno. La notizia è stata riportata oggi, 14 giugno, sull'edizione locale del Messaggero.

Da quanto ricostruito, l'uomo nel pomeriggio aveva visitato un'azienda agricola del territorio e subito dopo aveva accusato un malore. Quando è stato ritrovato in camera i soccorritori hanno tentato di rianimarlo ma purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare. Gli accertamenti sul caso sono condotti in queste ore dai carabinieri.