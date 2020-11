Rapina violenta a Sabaudia: colpito con pezzo di ferro e derubato in strada

Rapina violenta a Sabaudia: un uomo di 56 anni è stato arrestato mentre un 29enne denunciato per rapina e lesioni gravissime al termine delle indagini dei carabinieri. I due, entrambi di origini indiane, secondo quanto accertato dai militari della locale Stazione hanno agito insieme ad un terzo complice ancora in fase di identificazione.

Da una rima ricostruzione dei fatti, i tre hanno bloccato un loro connazionale mentre si trovava a bordo della sua bicicletta; dopo averlo minacciato sono riusciti a farsi consegnare 30 euro e poi per assicurarsi la fuga lo hanno colpito alla testa con un pezzo di ferro. L’immediato intervento dei carabinieri ha permesso di bloccare il 56enne arrestato in flagranza e di rintracciare successivamente l’altro complice presso la propria abitazione.

L’uomo aggredito è stato soccorso e trasportato all’ospedale di Terracina dove è stato ricoverato in prognosi riservata, non in pericolo di vita, mentre il 56enne è stato accompagnato presso la propria abitazione agli arresti domiciliari in attesa di udienza di convalida da parte dell’Autorità Giudiziaria.