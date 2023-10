Tentò di baciare un ragazzino, condannato per violenza sessuale aggravata

È stato condannato a 5 anni e quattro mesi di reclusione il 30enne senza fissa dimora di nazionalità marocchina chiamato a rispondere di violenza sessuale aggravata nei confronti di un minorenne.

Lo straniero era stato arrestato ad agosto 2022 a Sabaudia dopo che un ragazzino di 12 anni aveva lanciato l’allarme raccontando che un uomo aveva cercato prima di baciarlo poi di immobilizzarlo: il bambino però aveva resistito ed era riuscito a liberarsi e fuggire. Il 30enne era stato rintracciato e fermato poco dopo. Il giorno dell’interrogatorio, mentre stava per essere condotto in Tribunale dalla camera di sicurezza della caserma dei carabinieri dove aveva trascorso la nottata, aveva dato una testata a un muro ferendosi. Era stato così necessario il suo trasferimento al pronto soccorso dell’ospedale Goretti.

Ieri mattina il processo davanti al giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Latina Pierpaolo Bortone che, su richiesta dell’avvocato difensore Sara Carella, si è svolto con rito abbreviato per beneficare dello sconto di un terzo della pena. L’accusa, che era rappresentata in aula dal Procuratore Giuseppe De Falco, ha chiesto una condanna a 6 anni di carcere, pena che il gup a conclusione della camera di consiglio ha ridotto a 5 anni e quattro mesi.