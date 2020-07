Assembramenti nei locali della movida al Circeo: la polizia chiude un pub

Controlli anti covid nelle zone della movida da parte della polizia. Gli agenti del commissariato di Terracina, insieme alle pattuglie del reparto Prevenzione criminale della polizia di Stato, hanno ispezionato in particolare le attività commerciali e i locali pubblici di San Felice Circeo verificando le posizioni di circa 400 cittadini e fermando 200 auto in transito.

Nel corso delle verifiche della polizia sono state rilevate diverse irregolarità sia nel rispetto delle specifiche prescrizioni sul contenimento dell'epidemia Covid che sulle disposizioni di legge di legge che regolano le autorizzazioni e la vendita di alcolici. E' stata disposta la chiusura provvisoria per cinque giorni a carico del gestore di un pub di San Felice poiché somministrava alimenti e vevande senza rispettare il distanziamento necessario di almeno un metro. All'interno del locale anzi si è registrato un assembramento sconsiderato di numerosi giovani.

Nel corso dei controlli sono stati però riscontrati anche diversi illeciti amministrativi, da parte del titolare di un altro noto locale pubblico del centro storico della cittadina, sorpreso dai poliziotti mentre vendeva bevande alcoliche a un gruppo di minorenni, più piccoli di 16 anni. L'esercente è stato quindi denunciato alla procura di Latina e sanzionato per 6mila euro anche per aver impiegato come buttafuori del locale un soggetto che non era in regola.