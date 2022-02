Falsi documenti per i lavoratori stranieri, condannati i titolari di una onlus

Hanno scelto di patteggiare la pena e sono stati condannati Andrea Di Maggio e Roberto Crucianelli, responsabili di una onlus di San Felice Circeo, arrestati il 9 gennaio dello scorso anno con l'accusa di falso e organizzazione aggravata dell'immigrazione clandestina nell'ambito dell'operazione denominata Domus Maga Circe condotta dalla Guardia di Finanza.

Il processo si è tenuto ieri mattina davanti al giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Latina Giuseppe Molfese. Di Maggio, assistito dall’avvocato Francesca Roccato, è stato condannato a due anni di reclusione mentre Crucianelli, rappresentato dall’avvocato Giammarco Conca, è stato condannato a quattro anni.

Secondo gli accertamenti delle Fiamme gialle i gestori della Onlus fornivano ai loro clienti – tutti cittadini extracomunitari mossi dallo volontà di ricomporre il proprio nucleo familiare d’origine – documentazione falsa concernente contratti di locazione assolutamente inesistenti e solo apparentemente registrati presso l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Latina, nonché altrettante non veritiere certificazioni di idoneità alloggiativa relative ad abitazioni in possesso dei requisiti igienico-sanitari, previsti dalla specifica normativa di settore. Il tutto falsamente realizzato mediante l’apposizione di timbri contraffatti riconducibili a diversi uffici tecnici comunali pontini. Documentazione che veniva presentata allo Sportello Unico per l’Immigrazione di Latina che rilasciava il previsto nulla osta per l’ingresso nel territorio dello Stato italiano al fine del ricongiungimento con il cittadino regolarmente immigrato.