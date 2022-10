Pesca illegale al Circeo: sequestrati dalla Guardia costiera attrezzi non consentiti

Oltre 400 metri di cima con 55 tubi in pvc del diametro di 15 centimetri e dieci blocchi di cemento sono stati sottoposti a sequestro da parte del personale militare della Guardia costiera di San Felice Circeo.

Il materiale, che è stato rinvenuto in mare a circa 400 metri dalla costa di Golfo Sereno, nel tratto di litorale a levante del promontorio, viene utilizzato illegalmente da pescatori sportivi per la cattura dei polpi e altre specie simili. Le norme vigenti consentono la detenzione e l'impiego di un quantitativo massimo di due barattoli o tubi in materiale plastico per ciascuna imbarcazione, indipendentemente dal numero di persone presenti a bordo. Al termine di ogni attività di pesca, dette trappole devono essere recuperate e mantenute a bordo, fino al rientro in porto. Gli attrezzi, lasciati in mare senza alcun tipo di segnalamento marittimo costituivano inoltre una fonte di pericolo per la sicurezza della navigazione.

Le operazioni di rimozione e sequestro hanno visto impegnato il personale dell’Ufficio locale marittimo di San Felice Circeo dapprima a bordo del gommone in dotazione, e successivamente in banchina. L’attività, che fa seguito a precedenti interventi di simile portata svolti lungo il litorale, rientra tra quelle finalizzate alla tutela del cittadino-consumatore, con specifico riferimento alla prevenzione ed alla repressione di tutti gli illeciti comportamenti perpetrati lungo la filiera della pesca che comportano sovente l’immissione sul mercato di prodotti privi di qualsiasi forma di tracciabilità.