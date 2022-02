Attivisti di Greenpeace fermati a Sanremo, tra loro anche qualcuno di Latina

La polizia ha bloccato l'azione di alcuni attivisti di Greenpeace vicino al teatro Ariston, dove si sta svolgendo il Festival di Sanremo. I componenti del gruppo sono scesi in strada imbrattando i muri con delle scritte, ma sono stati bloccati e identificati dagli agenti e poi allontanati con foglio di via obbligatorio. Si erano sistemati in un appartamento proprio accanto al teatro.

Si tratta di quattro uomini e sei donne, tra i 26 e i 44 anni, provenienti dalle province di Bologna, Biella, Venezia, Torino, Como, Livorno, Salerno, Roma e anche Latina. Sono stati tutti segnalati all'autorità giudiziaria per danneggiamento.