Punta un coltello alla gola della moglie e le rompe un dito: in casa i carabinieri sequestrano fucili e pistole

Dopo l'ennesima lite e l'ennesima aggressione ha deciso di rivolgersi ai carabinieri per denunciare il marito che le aveva puntato un coltello alla gola. Vittima è una donna di 38 anni originaria di Formia, residente nel comune di Santi Cosma e Damiano.

Ai militari della stazione ha raccontato che in più occasioni il marito l'aveva minacciata con un coltello. L'episodio che le ha poi fatto raggiungere il limite della sopportazione e che le fatto vincere la paura di denunciare, è stata la frattura del dito indice della mano. I carabinieri, dopo averla ascoltata, si sono recati nell'abitazione della famiglia e, scopo cautelativo, hanno ritirato le armi che l'uomo deteneva in casa. Sotto sequestro sono finiti in tutto nove fucili, tre pistole a salve, 2 pugnali e 13 coltelli a serramanico di varie dimensioni, nonché diverse cartucce a pallini calibro 12. Nel corso poi di una perquisizione personale il marito è stato trovato in possesso di un coltello, opportunatamente sequestrato, per cui l’uomo è stato denunciato. La denuncia, con contestuale allontanamento, riguarda anche i reati di maltrattamenti in famiglia, minacce, percosse e porto di armi per cui non è ammessa la licenza.